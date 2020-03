Triest hält Bahnverbindung zu Österreich aufrecht

„Die Nachfrage nach Warenlieferungen per Bahn in Richtung Österreich ist angesichts der Probleme mit dem Straßentransport gewachsen“, so der Präsident des Hafens von Triest, Zeno D'Agostino, im Gespräch mit der APA.Schon wegen der Probleme in Zusammenhang mit den Tiroler Fahrverboten hatten mehrere italienische Speditionsfirmen verstärkt auf die Bahn gesetzt. Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie sei die Nachfrage nach Bahntransporten in Richtung Österreich und Deutschland noch mehr gestiegen, berichtete D'Agostino.„80 Prozent aller Bahntransporte, die vom Hafen Triest getätigt werden, führen nach Kärnten. Über Villach reisen die Waren nicht nur nach Österreich und Deutschland, sondern auch nach Luxemburg, Ungarn und in die Tschechische Republik. In dieser allgemeinen Krise ist die Bahn noch in der Lage, die Grenzen zu überqueren. Warenlieferungen per Schiene sind jetzt besonders gefragt und werden es auch in Zukunft sein. Der Straßenverkehr nach Ungarn liegt lahm, nur unsere Züge verkehren. Nach Kroatien liefern wir per Schiff. Die Bahn hält in dieser großen Krise stand“, sagte D'Agostino.Auch was die Preise betrifft, sei der Bahnverkehr gegenüber dem Straßentransport konkurrenzfähig. „Man muss die Logistik zwar neu organisieren, aber die Bahn ist wettbewerbsfähig“, meinte D'Agostino.

apa