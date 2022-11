Triest ist Europas „Stadt des Jahres“

Im September war die Jury nach Triest gekommen, um die Stadt in 2 Tagen anhand mehrerer Kriterien zu bewerten: Qualität der Stadtverwaltung, Identität und Kultur, Lebensqualität, Wirtschaft und günstiges Umfeld für die Schaffung und Verbreitung von Wohlstand, ökologische Nachhaltigkeit, Gemeinschaft, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Konnektivität.Für die stellvertretende Bürgermeisterin von Triest, Serena Tonel, die bei der Zeremonie in London anwesend war, ist der Sieg eine „weitere internationale Anerkennung der Arbeit, die wir für die Lebensqualität, das wirtschaftliche und kulturelle Wachstum, die Entwicklung und die Nachhaltigkeit von Triest leisten“. Es handle sich um einen neuen „Erfolg für die gesamte Gemeinschaft von Triest“.Die „Academy of Urbanism“ ist ein Netzwerk europäischer Umweltexperten, das jedes Jahr Großbritanniens und Irlands schönste Plätze, Straßen, Viertel und Städte wählt. Eine weitere Preiskategorie ist „Europas beste Stadt“.