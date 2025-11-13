Die Tat ereignete sich Mittwochabend in der Wohnung der beiden. <BR \/><BR \/>Die Mutter, die Ukrainerin Olena Stasiuk (55),schnitt dem Buben mit einem Küchenmesser die Kehle durch. Danach schnitt sie sich die Adern des Handgelenks auf, starb aber nicht. Nach der Trennung der Eltern war das Kind beim Vater untergebracht. Dem Buben war es jedoch erlaubt, die Mutter in ihrer Wohnung im Stadtzentrum von Triest zu treffen. Sowohl das Gericht als auch die Sozialdienste beobachteten die familiäre Situation. <BR \/><BR \/>Alarmiert wurde die Polizei vom Vater, der außerhalb der Region Friaul-Julisch Venetien lebt und die Frau nicht erreichen konnte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Kind bereits tot; sein Körper wurde im Badezimmer gefunden. Die Mutter befand sich unter Schock. Sie stand unter Beobachtung des Gerichts sowie des Zentrums für psychische Gesundheit in Triest. Nach ersten Erkenntnissen war es offenbar das erste Mal, dass sie das Kind allein traf.