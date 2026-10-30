Die landesweit höchste Temperatur von 23,1 Grad Celsius wurde am 14. Oktober mit Nordföhn in Eyrs\/Laas gemessen. Am kältesten war es am 23. Oktober mit minus 5,0 Grad Celsius in Sexten. Große Niederschläge blieben allerdings aus. „Südtirolweit ist nur die Hälfte der durchschnittlichen Regenmenge gefallen“, berichtet Meteorologe Peterlin.<h3>\r\nWie geht es weiter?<\/h3>Mit dem Monatswechsel kommt es zu einer leichten Wetteränderung. Zwar sind auch weiterhin keine flächendeckenden Niederschläge in Sicht, aber die Luft wird etwas feuchter und deshalb anfälliger für Wolken und Hochnebel. Zudem kühlt es in der nächsten Woche ein paar Grad ab.<h3>\r\nDaten der 95 Wetterstationen in Echtzeit<\/h3>Das Messnetz der Wetterstationen in Südtirol umfasst 95 automatische Messstationen, davon stehen 58 Wetterstationen im Siedlungsraum und 37 auf den Bergen. Die Daten der einzelnen Wetterstationen können in Echtzeit abgelesen werden: von den Wetterstationen im Tal und den Wetterstationen am Berg. Mit dem Niederschlagsradar werden die Niederschläge erfasst; die Bilder werden im Fünf-Minuten-Takt aktualisiert. <BR \/><BR \/>Die Angaben zu den Temperaturen und den Niederschlagsmengen für Bozen, Auer, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Toblach sind in den Klimadiagrammen ersichtlich, die täglich auf der Internetseite des Landes aktualisiert werden und die Daten mit dem langjährigen Durchschnitt vergleichen.<BR \/><BR \/>Informationen über die Wetterlage und die weitere Entwicklung gibt es laufend aktualisiert im Onlineportal Wetter Südtirol <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>