Trocken und sonnig: Der Fasching ist gerettet

Die Faschingszeit zwischen Unsinnigen Donnerstag und Faschingsdienstag verläuft meist sonnig und trocken. Einzig am Freitagmorgen fallen am Alpenhauptkamm ein paar Schneeflocken. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 19, 2020

Aber nicht nur am Donnerstag spielt das Wetter mit: „Bis zum Faschingsdienstag ist es die meiste Zeit trocken und sonnig. Einzig am Freitagmorgen fallen am Alpenhauptkamm ein paar Schneeflocken, aber nicht der Rede wert“, verkündet Peterlin.Ab Sonntag soll es zudem deutlich milder werden: „Vom Winter keine Spur.“

liz