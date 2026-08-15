Nach entsprechenden Anfragen der Gemeinden schickte der Zivilschutz Tankwagen der Feuerwehren los, um Quellen bzw. Speicher aufzufüllen. Von der akuten Wasserknappheit betroffen sind die Gemeinden Avio, Bedollo, Borgo Chiese, Borgo d’Anaunia, Brentonico, Sant’Orsola Terme, Terragnolo und Ville di Fiemme. Zugleich betont der Zivilschutz, dass nicht das gesamte Gebiet der jeweiligen Gemeinden von Wasserknappheit betroffen ist, meist sind es einzelne Fraktionen.<h3>\r\nLage wird genau beobachtet<\/h3>Zudem prüfen die zuständigen Stellen, ob einzelne Speicher durch Zuflüsse anderer Quellen aufgefüllt werden können. Auch wird die aktuelle Lage das gesamte „Ferragosto“-Wochenende genau beobachtet, notfalls werden weitere Tankwagen der Feuerwehren Trinkwasser liefern.