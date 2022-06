Trockenheit in Italien: Pfarrer betet für Regen im Chianti-Weingebiet

Angesichts der starken Wasserknappheit in Italien hat ein Pfarrer in der renommierten toskanischen Chianti-Weingegend die Gläubigen zu einem Gebet für Regen aufgefordert. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte Pater Cristian Comini, Pfarrer der Gemeinde San Casciano Val di Pesa bei Florenz, ein Gebet für den Regen, das inzwischen auf den Webseiten der Diözesen in ganz Italien erschienen ist.