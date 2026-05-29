Wie in ganz Südtirol herrschen im Vinschgau derzeit überdurchschnittlich hohe Temperaturen, und der April war durch eine über zwei Wochen andauernde Wind-Phase geprägt. Deshalb sind die Böden, die Vegetation und die Waldbestände derzeit extrem trocken.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318215_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am heutigen Freitag vermeldet das Forstinspektorat Schlanders mehr als 30 Grad Celsius Lufttemperatur, weniger als 30 Prozent Luftfeuchtigkeit und 10 bis 20 km\/h Westwind, den sogenannten Oberwind.<BR \/><BR \/>Aufgrund dieser Situation und auch angesichts des erhöhten Verkehrsaufkommens aufgrund der angekündigten Brennersperre am Samstag sowie wegen des verlängerten Wochenendes mit dem Feiertag am Dienstag, 2. Juni, wurde im Warnlangebericht das Gefährdungspotential für Risiken durch Waldbrand mit der zweithöchsten Warnstufe Orange eingestuft.