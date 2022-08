Tropennächte: Bozen kratzt am Allzeitrekord aus dem Jahr 2015

Bereits 25 Tropennächte hat die Landeshauptstadt in diesem Sommer hinter sich. Das liegt deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von 16 Nächten pro Jahr, in denen das Thermometer in Bozen nicht unter 20 Grad Celsius sinkt.Die letzte dieser 25 Tropennächte gab es in der Nacht vom Dienstag auf den heutigen Mittwoch, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter schreibt. Es gilt abzuwarten, ob dies die letzte Tropennacht in diesem Sommer war. Wenn nicht, könnte der Allzeit Rekord aus dem Jahr 2015 fallen. Damals gab es 29 Tropennächte in der Landeshauptstadt innerhalb eines Sommers.Am Donnerstag stellt sich wechselhaftes Wetter mit vielen Wolken und nur etwas Sonne ein. Neben längeren trockenen Phasen sind den ganzen Tag über gewittrige Regenschauer möglich. Die Temperaturen gehen zurück, maximal 22 bis 27 Grad Celsius.Am Freitag bleibt es unter Störungseinfluss zunächst unbeständig mit weiteren Niederschlägen. Zum Abend hin dreht die Strömung auf Nord und es setzt Nordföhn ein, damit kommt es zu einer Wetterberuhigung. In den Tagen darauf scheint wieder häufig die Sonne, zeitweise mehr Wolken gibt es am Hauptkamm.