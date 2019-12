Tropischer Wirbelsturm steuert auf Philippinen zu

Ausläufer des tropischen Wirbelsturms brachten am Montag bereits starke Regenfälle und heftige Winde in die östliche Region Bicol, wie der nationale Wetterdienst meldete. Ein Todesopfer wurde bisher gemeldet.





Nach Angaben der Polizei starb ein Mensch durch einem Stromschlag. Rund 212.000 Menschen mussten wegen befürchteter Überschwemmungen und Erdrutschen ihre Häuser verlassen.Die Behörden sprachen für Dutzende philippinische Provinzen Warnungen aus, darunter auch für die Metropolregion der Hauptstadt Manila, wo der internationale Flughafen nach Angaben des Betreibers am Dienstag vorübergehend geschlossen bleiben sollte. Der Wetterdienst rechnete damit, dass „Kammuri“ zwischen Montagabend und Dienstagfrüh philippinischer Zeit im Osten des Inselstaates auf Land trifft.In mehreren Häfen saßen nach Behördenangaben insgesamt mehr als 4.000 Menschen fest, da Fähren wegen der stürmischen See nicht aufs Meer durften. Bei den Südostasienspielen, die noch bis zum 11. Dezember in und um Manila stattfinden, seien mehrere Wettbewerbe verschoben worden.Die Philippinen werden jedes Jahr von etwa 20 Taifunen heimgesucht. Erst Anfang November riss Taifun „Nakri“ 4 Menschen in den Tod, unter ihnen 2 Kinder. Einer der stärksten Taifune, „Haiyan“, traf den Inselstaat 2013. Mehr als 6.000 Menschen kamen ums Leben, rund 4 Millionen verloren ihr Zuhause.

apa