Trotz Annäherungsverbot: Mann vor Wohnung der Ex-Freundin angetroffen

9 Gramm Kokain und 5000 Euro in bar beschlagnahmt

Schulbeginn: Kontrollen verstärkt

Die Carabinieri von Leifers haben bei Kontrollen einen Mann identifiziert, der sich nicht an den angeordneten Auszug aus der Wohnung der Familie und das Aufenthaltsverbot in Südtirol gehalten hat. In der Tat wurde der 27-jährige Mann in der Nähe der Wohnung seiner Ex-Freundin aufgegriffen. Diese hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stadt auf.Der Mann wurde umgehend festgenommen und in das Gefängnis von Bozen gebracht.In Leifers sind die Carabinieri von Neumarkt außerdem Hinweisen auf verdächtige Aktivitäten in der Gegend um die Otto-Huber-Straße und in der Nähe der Fußgängerunterführung in der Kennedystraße nachgegangen. 2 Bürger albanischer Herkunft wurden identifiziert. Die nicht vorbestraften, unter 30-jährigen Männer waren dabei im Besitz von etwa 9 Gramm Kokain und einigen Gramm Haschisch. Das Kokain war bereits in 12 Dosen aufgeteilt gewesen.Die Beamten dehnten daraufhin die Durchsuchung auf ihre Wohnung aus, wo sie etwas mehr als 5000 Euro in kleinen Banknoten und eine Feinwaage beschlagnahmten. Die Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt.Zum Schulbeginn haben die Carabinieri ihre Kontrollen verstärkt, um der Gefahr vorzubeugen, dass Jugendliche von Drogenhändlern angesprochen werden und zum ersten Mal mit Drogen in Kontakt kommen.Dazu der Kommandant der CC-Kompanie, Federico Seracini sagt: „Die Aktivitäten der Carabinieri zur Vorbeugung und Bekämpfung von Straftaten werden unvermindert fortgesetzt, mit dem vorrangigen Ziel, den Bürgern die notwendige Ruhe zu garantieren. Aus diesem Grund wird die Bevölkerung erneut aufgefordert, mit den Carabinieri zusammenzuarbeiten, indem sie jedes Verhalten, das als rechtswidrig angesehen wird, unverzüglich unter der Nummer 112 oder direkt bei der örtlichen Carabinieri-Station meldet“.