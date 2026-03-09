Bei dem Mann handelt es sich um einen 37-jährigen albanischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Meran. Der Mann war bereits wegen Drogendelikten verurteilt worden und war in der Folge an den Sozialdienst zur Bewährung überwiesen worden, heißt es in einer Aussendung der Quästur.<BR \/><BR \/>Polizeibeamte hatten in den vergangenen Tagen im Rahmen von Ermittlungen mehrere Kontrollen und Beobachtungen durchgeführt. Dabei wurde der 37-Jährige in der Nähe seiner Wohnung beobachtet, wie er Drogen an andere Personen übergeben haben soll.<h3>\r\nIn Bozner Gefängnis überstellt<\/h3>Daraufhin führten die Polizisten eine Personen- und Hausdurchsuchung durch. Dabei wurden weitere Mengen Kokain sowie eine größere Summe an Bargeld sichergestellt. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich dabei mutmaßlich um Einnahmen aus Drogengeschäften handelt, heißt es weiter in der Aussendung. Sowohl die Drogen als auch das Geld wurden beschlagnahmt.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Bewährungsmaßnahme des Mannes wurde ausgesetzt, der 37-Jährige ins Bozner Gefängnis überstellt, wo er seine Strafe verbüßen wird.