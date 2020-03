Trotz Corona-Erkrankung gereist: Südafrika-Tourist droht Mordanklage

„Diese Person wird wegen versuchten Mordes angeklagt werden“, sagte Polizeisprecher Vishnu Naidoo am Donnerstag. Der Mann befinde sich nun in Quarantäne. Angaben zur Nationalität wollte der Sprecher nicht machen.In Südafrika gilt von Freitag an eine drakonische 3-wöchige Ausgangssperre. Sie sieht die Einstellung des kommerziellen Flugbetriebs, die Schließung aller Landgrenzen für den Personenverkehr sowie ein Anlegeverbot für Kreuzfahrtschiffe vor. Viele ausländische Touristen sitzen fest.

apa/dpa