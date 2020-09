Trotz Corona positive Zwischennote

Kein Tag mehr ohne Coronafall an einer Südtiroler Schule oder Kindergarten. Nachdem es Samstag 2 Schüler des italienischen Oberschulzentrums in Brixen traf, wurde am Sonntagabend bekannt, dass im Kindergarten Sexten/Moos ein Kind mit dem Virus infiziert ist und 13 Kinder in Quarantäne müssen. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.