Unbelehrbar: Trotz großer Gefahr Dutzende Personen auf Pragser Wildsee

Es war an den Osterfeiertagen 2022, als mehrere Personen aus dem eiskalten Pragser Wildsee gerettet werden mussten (Hier lesen Sie mehr dazu). Inzwischen wurde viel über die Gefahren geschrieben und davor gewarnt, nicht wieder die dünne Eisschicht der Seen zu betreten.Erst vor wenigen Tagen fand am Pragser Wildsee die diesjährige Landesübung der Südtiroler Wasserretter statt, die vor den Gefahren warnten.Doch all die Warnungen vor den Gefahren scheinen wenig zu fruchten. Auf einem aktuellen Foto vom Ostersonntag 2023, also von gestern, ist zu sehen, dass sich wieder Dutzende Personen auf der dünnen Eisschicht des Pragser Wildsees begeben haben. Das Foto wurde zur Mittagszeit aufgenommen.In der Nacht ist es zwar frostig und es gibt Minusgrade, doch untertags wird es rasch wärmer, die Temperatur steigt und dementsprechend auch die Gefahr.Jeder, der derzeit also die dünnen Eisflächen der Seen betritt, begibt sich in große Gefahr.