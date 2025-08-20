Am Montagabend hatten die beiden Frauen den Notruf abgesetzt, nachdem sie vom Sohn bzw. Neffen Gewalt erfahren haben sollen. Laut Informationen der Staatspolizei stand der junge Meraner bereits unter Hausarrest. Beim Eintreffen der Beamten befand er sich aber nicht in den eigenen vier Wänden. <BR \/><BR \/>Unweit der Familienwohnung trafen die Ermittler schließlich den Mann an. Laut Angaben der Tante und der Mutter soll er bereits seit Monaten Gewalt gegen sie ausgeübt haben. <BR \/><BR \/>Nach weiteren Untersuchungen am Kommissariat in Meran klickten für den jungen Mann die Handschellen. Er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.