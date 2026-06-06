Der Mann aus Albanien war den Beamten bereits bekannt, nachdem er in der Vergangenheit bereits wegen Drogendelikten verhaftet worden war. Als die Carabinieri ihn trotz laufenden Hausarrests in der Stadt antrafen, schritten sie ein. <BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Ermittler 10,56 Gramm Kokain sicher, das bereits in verkaufsfertige Dosen aufgeteilt war. Zudem fanden sie Haschisch und Marihuana. Weitere 0,85 Gramm Kokain wurden laut einer Aussendung der Carabinieri bei einer Kontrolle an seinem Arbeitsplatz entdeckt. Die Drogen wurden beschlagnahmt, der 29-Jährige verhaftet.