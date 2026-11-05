Natürlich beschäftigt das Projekt aufgrund seiner verkehrlichen Bedeutung, seiner Kosten, aber auch aufgrund der kontroversen Diskussion vor Ort die deutsche Politik schon lange. „Die parlamentarische Befassung ist der passende Ort, all diese Aspekte gesamthaft zu diskutieren“, erklärt Lange. Gestern stand zunächst im Rahmen dieser „Anberatung“ eine Vorstellung der Projektplanung seitens der Deutschen Bahn auf dem Programm. <BR \/><BR \/>Danach konnten die Mitglieder des Ausschusses Fragen stellen. „Der uns vorliegende Vorschlag ist wirtschaftlich, das hat der Bundesgutachter bestätigt. Und er ist auch aufbauend auf den Vorgaben der Bundesverkehrswegeplanung“, bestätigt Lange.<BR \/><BR \/>Doch damit ist weder die Finanzierungsfrage geklärt (die Kosten für den deutschen Zulauf werden auf 8,6 bis 16 Milliarden Euro geschätzt, aktuell gibt Deutschland im Jahr drei Milliarden Euro für Bahnprojekte im gesamten Bundesgebiet aus) noch das strategische Problem des „Knoten München“. Und auch die Bürger-Widerstände vor Ort nicht.<BR \/><BR \/> Die Forderung nach mehr Tunnelanteilen bringt aber, neben mehr Kosten, ein weiteres Problem mit sich: Damit würde sich das Kosten\/Nutzen-Verhältnis verschieben. <BR \/><BR \/> Mit der gestern dem Ausschuss vorgestellten Projektplanung liegt dieses bei einem Wert von 1,4. Unter einem Wert von 1,0 wäre eine Realisierung rechtlich gar nicht mehr möglich. <BR \/><BR \/>„Gleichwohl eröffnet die parlamentarische Befassung zum Brenner-Nordzulauf die Option, noch einmal in den Austausch zu gehen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, wie sowohl eine moderne Verkehrsinfrastruktur als auch der Schutz der Lebensqualität im Inntal gelingen können, die bezahlbar und zeitnah realisierbar ist“, zeigt sich Lange zuversichtlich. Eingebettet in diese Diskussion, so sagt er, sollen „alle anstehenden Aktivitäten in Südostbayern gesamthaft behandelt werden. Immer vor dem Hintergrund, die knappen Finanzmittel optimal einzusetzen“. <BR \/><BR \/>Bei der Realisierung der Zulaufstrecke, das zeigte auch die gestrige Anberatung, drücken vor allen Dingen die Grünen aufs Tempo. Die anderen Fraktionen sind in der Bewertung zurückhaltender. Lange beruhigt: „Bereits der Brenner-Basistunnel stellt – sobald er in Betrieb geht – einen bedeutenden Wert an sich dar.“