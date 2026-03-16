Nach Angaben des nationalen Transplantationszentrums wurden vom 1. Jänner bis zum 8. März 340 Spenden registriert, verglichen mit 316 im gleichen Zeitraum 2025. Auch die Zahl der Transplantationen nahm zu: In diesem Zeitraum wurden 837 Eingriffe durchgeführt, während es im Vorjahr 764 gewesen waren, erklärte der Direktor des Transplantationszentrums, Giuseppe Feltrin. Zuvor hatte man befürchtet, dass der Fall des kleinen Domenico die Bereitschaft zur Organspende in Italien negativ beeinflussen könnte. <BR \/><BR \/>Die Mutter des Jungen, Patrizia Mercolino, zeigte sich erleichtert über die aktuellen Zahlen. Sie habe stets an die Organspende geglaubt und bis zum letzten Moment auf ein neues Herz für ihren Sohn gehofft. „Es gab die Sorge, dass die Tragödie die Spendenbereitschaft verringern könnte, doch das ist nicht geschehen“, sagte sie. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1289253_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auch die Zahlen zur Spendenbereitschaft in Südtirol sprechen eine klare Sprache. Sie sind überdurchschnittlich gut. Für das Jahr 2025 nennt der Transplantationsmediziner Dr. Stephan Eschertzhuber eine Organspenderrate von in etwa 17 Spendern pro 500.000 Einwohnern, was 31,5 Spendern pro Million Einwohner entspricht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ein-absoluter-ausnahmefall-in-der-transplantationsmedizin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier das Interview mit dem Mediziner zum Thema)<\/a>