<BR \/>Bei intensiven Kontrollen von Carabinieri, Staats-, Finanz- und Stadtpolizei in der Landeshauptstadt identifizierten die Beamten am gestrigen Freitag insgesamt 70 Personen. Eine davon wurde angezeigt. <BR \/><BR \/>Die Beamten waren am Verdiplatz auf den Mann aufmerksam geworden: Er soll bei ihrem Anblick eine Verpackung weggeworfen haben. Die Ordnungshüter beschlagnahmten die Verpackung, die insgesamt 40 Gramm Haschisch enthalten haben soll. <BR \/><BR \/>Bei der Identifizierung des Verdächtigen stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen 35-jährigen Tunesier handelte, gegen den ein Aufenthaltsverbot für das Bozner Gemeindegebiet erlassen worden war. Er wurde anschließend wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht sowie wegen der Missachtung eines Aufenthaltsverbots für das Gemeindegebiet bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und bleibt auf freiem Fuß.