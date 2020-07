Trotz positivem Corona-Test: 24-jähriger Gadertaler hält sich nicht an Quarantäne

Der 24-Jährige, welcher im Tourismussektor arbeitet, hatte am vergangenen 10. Juli einen positiven Coronatest erhalten und war daraufhin vom Hygienedienst unter Quarantäne gestellt worden. Die selbe Auflage wurde auch für die Eltern des jungen Mannes verhängt, welche mit ihm in einem Haushalt leben.Anstatt sich in häusliche Isolation zu begeben, setzte sich der 24-Jährige laut Berichten der Carabinieri jedoch über die Verordnung hinweg, ging weiterhin zur Arbeit und feierte mit Freunden. Zudem wurde er seit der Einlangung des positiven Testergebnisses in mehreren Lokalen des Gadertals gesichtet – immer ohne Mund-Nasen-Bedeckung.Auch die Eltern des Mannes begaben sich nicht in Quarantäne, sondern gingen weiterhin ihrer Arbeit nach. Sie waren zwar noch nicht positiv getestet worden, die Gefahr einer erfolgten Ansteckung bestand jedoch aufgrund des Lebens im selben Haushalt.Im Gadertal wurden in der Folge rund 40 Personen in Quarantäne geschickt. Der 24-Jährige und seine Eltern wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

