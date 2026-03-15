„Die ersten 15 Märztage zählen in Südtirol zu den drei wärmsten ersten Märzhälften seit Messbeginn“, schreibt unser Landesmeteorologe Dieter Peterlin heute. <BR \/><BR \/>Ganz verabschiedet hat sich der Winter allerdings noch nicht – das zeigte die vergangene Nacht deutlich. Auf den Bergen des Ultentals und Passeiertals sind mehr als 40 Zentimeter Neuschnee gefallen. Am heutigen Sonntagvormittag kommen noch einmal einige Zentimeter dazu. Die Schneefallgrenze sank über Nacht teils bis auf rund 1000 Meter. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1288674_image" \/><\/div>\r\n<h3>Wetter heute<\/h3>Am Sonntagnachmittag halten sich landesweit viele Wolken und zeitweise fällt etwas Regen, am häufigsten in den Südstaulagen. In der Nacht breiten sich die Niederschläge dann auf das ganze Land aus. Tagsüber liegt die Schneefallgrenze rund um 1500 Meter, in der Nacht sinkt sie wieder auf 1000 bis 1200 Meter.<h3>\r\nMorgen weiterhin Regen und Schnee<\/h3>Auch am Montagmorgen muss vielerorts mit Regen und Schnee gerechnet werden. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1400 Metern. Im Laufe des Tages kommt es zwar zu einigen Auflockerungen, gleichzeitig bilden sich jedoch neue lokale Regenschauer.<BR \/><BR \/>Südtirol bleibt dabei weiterhin im Einfluss eines Mittelmeertiefs. Die höchsten Temperaturen erreichen 7 bis 14 Grad.<h3>\r\nBlick auf die kommenden Tage<\/h3>Am Montag ziehen einige Wolkenfelder durch, zeitweise scheint die Sonne. In den Dolomiten entstehen einzelne Regenschauer, später auch am Alpenhauptkamm. Vor allem im Vinschgau und Wipptal wird es föhnig.<BR \/><BR \/>Der Dienstag verläuft überwiegend sonnig, lediglich am Alpenhauptkamm halten sich noch einige Wolken. In vielen Tälern weht Nordföhn.<BR \/><BR \/>Am Mittwoch lässt der Wind nach und die Wolken nehmen voraussichtlich wieder zu. Der Donnerstag bringt schließlich wieder mehr Sonne.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum aktuellen Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a>