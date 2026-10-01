Der Inder werde in einem Spital in der Stadt Tabuk im Nordwesten Saudi-Arabiens behandelt. Der Pilot ist nach indischen Angaben in stabilem Zustand. <BR \/><BR \/>Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu und der indische Premier Narendra Modi würdigten die Furchtlosigkeit des mutmaßlich von seinem Kollegen angegriffenen Piloten. „Er ist ein wahrer Held“, erklärte Netanyahu.<BR \/><BR \/>Trotz schwerer Stichverletzungen habe der indische Flugkapitän Widerstand geleistet, die Cockpittür geöffnet und es Passagieren ermöglicht, den Angreifer zu überwältigen, teilte Netanyahu am Mittwochabend auf X mit. Modi schrieb auf X, Indien sei stolz auf den Piloten. „Angesichts größter Gefahr und trotz schwerer Verletzungen bewies er immensen Mut und unerschütterliche Entschlossenheit, das Leben anderer zu schützen“, betonte Modi. Netanyahu sagte, der Pilot habe eine Katastrophe verhindert. „Er hat die Leben von 174 Menschen gerettet, darunter israelische Bürger und andere Staatsangehörige.“<h3>\r\nBehandlung auf Intensivstation<\/h3>Die Zeitung Hindustan Times berichtete, Modi habe mit der Familie des Piloten telefoniert, der auf der Intensivstation behandelt werde. Der Pilot erhalte die notwendige medizinische Versorgung, hieß es in einer Mitteilung der indischen Botschaft in Saudi-Arabien. „Eine ausführliche Einschätzung seines Gesundheitszustands steht noch aus, nach bisherigen Angaben ist sein Zustand jedoch stabil.“ Man hoffe auf seine rasche Genesung.<BR \/><BR \/>Der Flug der emiratischen Gesellschaft Flydubai war am Mittwoch auf dem Weg von Dubai nach Tel Aviv, als es zu der Auseinandersetzung im Cockpit kam. Israels Regierung geht von einem versuchten jihadistischen Terroranschlag aus – wichtige Fragen sind aber noch offen.<BR \/><BR \/>Nach früheren Aussagen Netanyahus hatte einer der beiden Piloten auf seinen Kollegen eingestochen, als die Maschine sich in der Früh Israel näherte. Er habe offenbar vorgehabt, das Flugzeug mit den Passagieren zum Absturz zu bringen. Nach übereinstimmenden Berichten war die Maschine in einen Sturzflug geraten. Nachdem der mutmaßliche Angreifer überwältigt war, konnte das Flugzeug in Saudi-Arabien notlanden – eine zweite Besatzung, die in der Kabine mitreiste, übernahm das Steuer.<h3>\r\nEmirate leiten Ermittlungen zu Vorfall ein<\/h3>Die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate leiteten indes Ermittlungen ein. Generalstaatsanwalt Hamad Saif al-Shamsi setzte dafür ein spezielles Ermittlungsteam ein, wie die staatliche Nachrichtenagentur Wam berichtete.<BR \/><BR \/>Die Ermittler sollen den Hergang und die Hintergründe des Vorfalls klären. Dabei soll auch geprüft werden, ob ein Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten besteht und ob der Vorfall im Voraus geplant oder angeordnet wurde. Für die Untersuchung seien die Justizbehörden der Vereinigten Arabischen Emirate zuständig, da die Maschine dort registriert ist und die emiratische Flagge führt, hieß es in dem Bericht.<h3>\r\nNetanyahu: Weiterer Anschlag wie am 11. September verhindert<\/h3>Netanyahu traf am Flughafen von Tel Aviv einen Passagier, der ins Cockpit eingedrungen war. Der US-Sender CNN veröffentlichte ein Video des Treffens, in dem Yaniv Hayun in blutverschmierter Kleidung schildert, wie er und andere den Angreifer gestoppt hätten. Als er ins Cockpit kam, sei der Angreifer an Bordinstrumenten zugange gewesen – Hayun vermutete, dass der Mann das Flugzeug unbrauchbar machen wollte.<BR \/><BR \/>Im Gespräch mit dem US-Sender Fox News sagte Netanyahu später über seinen Landsmann: „Das war ungeheurer Mut, der einen weiteren Anschlag wie am 11. September verhinderte.“<BR \/><BR \/>Bei den Terroranschlägen in den USA kamen 2001 fast 3.000 Menschen ums Leben, als Terroristen des islamistischen Netzwerks Al-Kaida vier Passagierflugzeuge entführten und zwei davon in die Türme des World Trade Centers steuerten. Ein weiteres Flugzeug traf das Pentagon. Eine vierte Maschine stürzte in Pennsylvania ab.<h3>\r\nAngreifer im Würgegriff<\/h3>Hayun sagte, habe den Angreifer in den Würgegriff genommen und aus dem Cockpit gezerrt. Danach – das Flugzeug war zu dieser Zeit im Sturzflug – habe er im Cockpit die Steuerung ergriffen und begonnen, die Hebel zurückzuziehen, dann habe ein Pilot übernommen. Auf die Frage, woher er gewusst habe, was er tun sollte, verwies Hayun auf eine TV-Dokuserie über Flugunfälle.<BR \/><BR \/>Nach Angaben Netanyahus wurde der Angreifer festgenommen und von den saudi-arabischen Sicherheitsbehörden befragt. Die zuständigen Behörden in dem Golfstaat äußerten sich zunächst nicht zu dem Geschehen.<h3>\r\nEinzeltäter vermutet<\/h3>Gesicherte Angaben zum Motiv des mutmaßlichen Angreifers gibt es bisher nicht – auch was genau seine Absicht war, ist noch nicht geklärt. Das israelische Nachrichtenportal „ynet“ meldete, der tatverdächtige Copilot stamme aus dem Oman. Nach erster israelischer Einschätzung soll es sich um einen Einzeltäter handeln, wie der TV-Sender Kan berichtete. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass ein Staat oder eine Terrororganisation Drahtzieher des Vorfalls sein könnte, hieß es unter Berufung auf Sicherheitskreise.<h3>\r\nHerzog will Flydubai-Helfer für Zivilcourage auszeichnen<\/h3>Der israelische Präsident Yitzhak Herzog will vier Passagiere, die bei der Überwältigung des Angreifers halfen, für die Präsidentenmedaille für Zivilcourage vorschlagen. “Sie haben sich selbst in Gefahr gebracht, um andere zu retten, und eine schreckliche Katastrophe verhindert„, sagte Herzog nach Angaben seines Büros. Sie hätten dafür gesorgt, dass “die ganze Welt das schöne und mutige Gesicht der israelischen Gesellschaft gesehen„ habe.<BR \/><BR \/>Er nannte die Passagiere Yaniv Hayun, Shota Musajev, Zivka Manes und Asaf Radshuan. Der Präsident verleiht den Preis, über die Empfänger entscheidet jedoch ein Komitee. Herzog sprach nach dem dramatischen Vorfall mit den vier israelischen Passagieren, die Berichten zufolge dazu beitrugen, einen möglichen Absturz des Flugzeugs zu verhindern.<h3>\r\nPassagier: Es war alles Instinkt<\/h3>Der Zahnarzt Shota Musajev, der dem schwer verletzten indischen Piloten Erste Hilfe leistete, sagte dem Präsidenten, alle Passagiere an Bord seien Helden gewesen: “Wir haben uns gegenseitig im Flugzeug unterstützt und auch, als wir in Saudi-Arabien ankamen, und uns umeinander gekümmert, wie es sich gehört.„<BR \/><BR \/>Radshuan sprach von einem “außergewöhnlichen Vorfall„. Die Passagiere hätten sich zunächst hilflos gefühlt. “Aber es war alles Instinkt: zu überleben, die Familie, die Menschen und die Kinder zu retten.„ An Bord der Maschine waren Medienberichten zufolge 174 israelische Passagiere, darunter 27 Kinder. <BR \/><BR \/>UNO-Generalsekretär António Guterres verurteilte jeglichen Akt, der das Leben von Zivilisten und die Sicherheit der zivilen Luftfahrt gefährde, teilte er über seinen Sprecher mit. Er sei erleichtert, dass eine Tragödie verhindert worden sei.