Ich heiße Fiona Pichler, bin 18 Jahre alt und besuche die SV4 des sozialwissenschaftlichen Gymnasiums in Bozen. Ich mache für zwei Wochen ein Praktikum bei Landesrat Philipp Achammer und habe ein Interview mit ihm geführt. Die Fragen dafür habe ich schon zu Hause in meinem Sprachcomputer eingespeichert. Ich habe nämlich eine Behinderung und kann nicht mit meiner Stimme sprechen. Während des Interviews habe ich mit meiner Talker-Stimme gesprochen. <BR \/><BR \/>Auch wenn ich eine Behinderung habe, kann ich meine Fragen stellen. Für Menschen mit Behinderungen ist das nicht selbstverständlich. Ich mag es, wenn ich respektvoll behandelt werde. Philipp Achammer hat sich meine Fragen genau angehört und bereitwillig geantwortet.<BR \/><BR \/> Fragen zum Politikerberuf konnte er schnell beantworten. Ging es um Behinderung, musste er länger nachdenken. Auf einige Fragen blieb er mir die Antwort vorerst schuldig – er will sich noch informieren. Das ist in Ordnung: Gute Antworten sind mehr wert als unüberlegte. Hier mein Interview mit Landesrat Philipp Achammer.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1324257_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Herr Achammer, was ist spannend am Politikerberuf?<\/b><BR \/>Philipp Achammer: Das ist eine gute Frage. Zum Beispiel, dass man jeden Tag neue Sachen sieht und erfährt und neue Leute kennenlernen darf. Es freut mich, mit ihnen zu reden und ihre Meinung kennenzulernen.<BR \/><BR \/><b>Was ist langweilig oder nervig am Politikerberuf?<\/b><BR \/>Achammer: Langweilig ist wenig, es ist fast immer spannend. Man hat wenig Zeit für die Familie zu Hause, das nervt mich manchmal, und ganz lange Sitzungen können auch anstrengend sein.<BR \/><BR \/><b>Was ist die größte Genugtuung im Landtag?<\/b><BR \/>Achammer: Die größte Genugtuung ist, wenn man jemandem helfen darf; wenn man etwas tun kann, damit es jemandem gut oder sogar besser geht. Menschen zu helfen ist die größte Genugtuung.<BR \/><BR \/><b>Warum brauchen Politiker so viele Mitarbeiter?<\/b><BR \/>Achammer: Ein Politiker hat viel zu tun. Man bekommt viele Briefe und E-Mails, viele Menschen, die Unterstützung brauchen, rufen an. Das würde ich nie alleine schaffen. Da brauche ich Mitarbeiter, die mir dabei helfen.<BR \/><BR \/><b>An der Politik interessiert mich das Reden über wichtige Dinge: Wie werden Entscheidungen getroffen, und welche Informationen werden dafür besonders benötigt?<\/b><BR \/>Achammer: Ich brauche viele Informationen, damit ich eine Entscheidung treffen kann. Deshalb rede ich mit vielen Menschen und frage nach, was das Beste sein könnte. Am Ende muss man überlegen, was für die meisten gut ist. Für alle geht es manchmal nicht, aber für die meisten.<BR \/>Ich bin total froh, so einen spannenden Praktikumsplatz zu haben.<BR \/>Wir sind froh, dass du bei uns bist. Es hat uns sehr gefreut, dass du dich gemeldet hast. Auch meine Mitarbeiter hat es sehr gefreut, dich kennenzulernen und zu erfahren, was du brauchst und was du dir vorstellst. Es freut mich sehr, dass du da bist.<BR \/><BR \/><b>Als Politiker ist man in der Öffentlichkeit sehr präsent. Wie empfinden Sie das?<\/b><BR \/>Achammer: Gute Frage – meistens schön, aber manchmal kann es auch schwierig sein. Ein Beispiel: Wenn ich mit meiner Familie einen Ausflug mache, dann gibt es fast immer Leute, die etwas von mir wollen. Und wenn ich gerade mit meinen Kindern unterwegs bin, ist das manchmal schwierig. Doch meist ist es schön, in der Öffentlichkeit zu stehen.<BR \/>Viele glauben auch, mich zu kennen, obwohl das nicht so ist. Sie kritisieren oft mich als Menschen und nicht das, was ich sage. Das, was ich sage, kann man immer kritisieren – aber nicht den Menschen. Das ist oft schwierig.<BR \/><BR \/><b>Sie haben ein afrikanisches Mädchen adoptiert. Das finde ich sehr nett. Gibt es einen besonderen Grund dafür?<\/b><BR \/>Achammer: Er freut sich, erzählt von seiner Tochter und zeigt ein Foto:<BR \/>Meine Frau und ich haben uns schon immer gewünscht, einem Kind, dem es nicht so gut geht, ein Zuhause zu schenken. Unsere Tochter ist ein Waisenkind aus Afrika. Viele sagen, sie hatte viel Glück, dass sie zu uns gekommen ist. Doch wir haben viel Glück, dass unsere Tochter zu uns gekommen ist.<BR \/><BR \/><b>Ich arbeite im Sommer für zwei Wochen bei der Gemeinde und kontrolliere, wo es im Dorf Barrieren gibt. Es ist mir wichtig, dass sich für uns Menschen mit Behinderung etwas ändert.<\/b><BR \/>Achammer: Toll, dass du das machst, das ist ganz, ganz wichtig! Dass man hinschaut, wo wir oft gar nicht bemerken, dass es Barrieren gibt. Es ist wichtig, dass du uns darauf aufmerksam machst.<BR \/><BR \/><b>Was soll aus uns werden, wenn immer Nichtbehinderte über Menschen mit Behinderung bestimmen?<\/b><BR \/>Achammer: Das ist eine ganz, ganz gute Frage. Vor allem brauchen wir Menschen wie dich, die uns Nichtbehinderten sagen, was ihr braucht. Und wir müssen versuchen, euch zu unterstützen, damit ihr es gut habt und auch eine gute Zukunft habt. Wir brauchen euch ganz dringend.<BR \/><BR \/><b>Es ist schwierig, eine Assistenz zu finden. Ohne Assistenz kann ich das Praktikum nicht machen.<\/b><BR \/>Achammer ist betroffen. Er will mich unterstützen, jemanden zu finden.<BR \/>Wegen meiner Behinderung brauche ich Assistenz, um meinen Alltag zu bewältigen. Assistenz ist nicht dasselbe wie Pflege. Ich brauche Assistenz zum Kommunizieren und Schreiben. Das Planen und Denken kann ich gut alleine. Der Kopf funktioniert gut, der Körper braucht Hilfe. Die Assistenz hilft mir, mein Leben nach meinen Vorstellungen zu gestalten.<BR \/><BR \/><b>In einem Jahr werde ich die Matura machen, dann will ich nicht in eine Einrichtung. Was kann ich machen, wenn ich die Schule fertig habe? Was darf ich lernen?<\/b><BR \/>Achammer: Die Frage ist, was dir gefallen würde. Wo können wir einen guten Platz für dich finden, an dem du noch etwas lernen kannst? Das wäre wichtig.<BR \/><BR \/><b>Ich will studieren. Mich interessieren das Recht und das Schiedsgericht.<\/b><BR \/>Achammer: Wow. Es gibt Möglichkeiten, dass man auch studieren kann, mit Unterstützung für Menschen mit Behinderung. Toll, dass dich das interessiert.<BR \/><BR \/><b>Ich werde mich erfinden müssen, weil ich mich in der Welt noch produktiv einbringen muss, damit ich ernst genommen werde. Das schaffe ich nur mit Assistenz.<\/b><BR \/>Achammer: Die Assistenz wirst du hoffentlich bekommen. Wenn es Schwierigkeiten gibt, meldest du dich, und wir werden schauen, dass du sie bekommst. Es ist schön zu hören, dass du dich so einbringen willst. Wenn Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, sich einbringen wollen, muss man etwas dafür tun, dass sie es schaffen.<BR \/><BR \/><b>Für mich ist das sehr problematisch, da ich zum Studieren einen vollwertigen Abschluss benötige.<\/b><BR \/>Achammer: Wenn du studieren willst, werden wir auch da hinschauen. Dann sollst du deinen Traum auch erfüllen können.<BR \/><BR \/><b>Ich kann gut beobachten und gut denken. Ich brauche mehr Zeit und Hilfe beim Schreiben und kann nicht mit der Stimme sprechen, deshalb bin ich in der Schule zieldifferent.<\/b><BR \/>Achammer: Ich merke aber sofort, dass du sehr präsent bist. Deswegen musst du diese Unterstützung bekommen. Wenn du weiter lernen willst, sollst du das auch können. Du sollst deine Träume erfüllen können – so wie alle anderen auch.<BR \/><BR \/><b>Damit ich dieselbe Chance wie die anderen habe, brauche ich eine Kommunikationsassistenz, die meine Strategien der Unterstützten Kommunikation beherrscht, und Lehrer, die mich fördern. Im Moment funktioniert es nicht zufriedenstellend.<\/b><BR \/>Achammer: Okay, das ist nicht gut.<BR \/><BR \/><b>Ich möchte wissen, welche Möglichkeiten es für mich gibt, einen vollwertigen Abschluss zu erlangen. Darf ich die 5. Klasse zweimal machen, damit ich mehr Zeit habe und mich gut vorbereiten kann? Warum darf ich nicht die Zeit bekommen, die ich brauche? Andere Schüler dürfen auch eine Klasse wiederholen.<\/b><BR \/>Achammer: Du darfst das prinzipiell schon. Man müsste mit deinen Lehrpersonen sprechen. Es sollte möglich sein, wenn du diese Zeit brauchst.<BR \/><BR \/><b>Menschen mit Behinderung werden so noch mehr behindert. Was sagen Sie dazu?<\/b><BR \/>Achammer: Ich verstehe dich. Wenn du diese Zeit brauchst, werden wir uns erkundigen, und dann sollst du sie auch bekommen, damit du dich besser vorbereiten kannst. Warum nicht? Es ist nicht so, dass du das nicht dürftest. Ich werde mich erkundigen.<BR \/><BR \/><b>Ich kann nicht in der Schule sein, ohne von Erwachsenen begleitet zu werden. Das ist lästig. Meine Mitschüler meiden mich so. Da fühle ich mich einsam und behindert.<\/b><BR \/>Achammer: Das tut mir leid, dass das so ist. Eigentlich sollten alle merken, dass du eine große Bereicherung bist. Du hast andere Fähigkeiten, und das sollten alle schätzen. Dadurch, dass du Unterstützung brauchst, kann es sein, dass man manchmal als „Sonderfall“ gilt.<BR \/><BR \/><b>Was soll die Inklusion fördern?<\/b><BR \/>Achammer: Inklusion sollte eigentlich etwas ganz Normales sein. Am besten merkt man es im Kindergarten: Kinder merken gar nicht, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Das ist das Schönste – das beobachte ich bei meinen Kindern. Wir sollten etwas dafür tun, dass wir alle ein bisschen Kindergartenkinder bleiben.