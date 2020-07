Trotz Verhandlungen: Passagiere weiter in Gewalt des Geiselnehmers

Bislang habe lediglich ein Polizist Wasser für die Geiseln übergeben können, die in einem Bus eingesperrt seien, teilte Vize-Innenminister Anton Geraschtschenko am Dienstagabend mit. Nach Polizeiangaben befinden sich mindestens 10 Menschen in dem Linienbus.Die Behörden teilten mit, dass gegen den Mann wegen Terrorismus und gefährlicher Geiselnahme ermittelt werde. Dem Mann drohen demnach bis zu 15 Jahre Haft. Der schwerbewaffnete Täter hatte den Überlandbus am Dienstagmorgen im Zentrum der Stadt mit rund 200.000 Einwohnern in seine Gewalt gebracht. Er soll mit einem Sturmgewehr bewaffnet und damit 2 Fenster des Busses zerschossen haben. Er soll zudem Handgranaten oder selbstgebaute Sprengsätze bei sich haben. Der Mann ist 44 Jahre alt und vorbestraft.

dpa