Der Alarm ging gegen 14.45 Uhr bei der Landesnotrufzentrale ein. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Auto auf der SS48 im Bereich von San Lugano von der Straße abgekommen, hatte sich im angrenzenden Gelände überschlagen und kam schließlich seitlich in einer Wiese zum Stillstand.<BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich die Fahrzeuglenkerin noch im Inneren des Unfallwagens. Glücklicherweise war die Frau nicht eingeklemmt, konnte das deformierte Fahrzeug jedoch nicht mehr selbstständig verlassen.<BR \/><BR \/>Sie wurde von den Wehrmännern der Freiwilligen Feuerwehr Truden gemeinsam mit den Sanitätern des Weißen Kreuzes Unterland aus dem Pkw befreit und erstversorgt.