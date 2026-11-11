Gegen 17 Uhr waren aus bisher unbekannter Ursache zwei Fahrzeuge im Bereich der Trudner Kreuzung in Kaltenbrunn seitlich kollidiert. Eine Person war infolge des Aufpralls im Fahrzeug eingeschlossen und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Insgesamt zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.<BR \/><BR \/>Die Staatsstraße 48 musste für die Dauer des Einsatzes für rund 20 Minuten komplett gesperrt werden, danach wurde der Verkehr zeitweise einspurig geregelt. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Truden sowie das Weiße Kreuz.<BR \/><BR \/>Fast zeitgleich wurden die Feuerwehr und das Weiße Kreuz zu einem medizinischen Notfall in Kaltenbrunn alarmiert. Auch der Notarzthubschrauber Pelikan 3 wurde angefordert, konnte den Einsatzort aufgrund der nebeligen Wetterbedingungen jedoch nicht erreichen. Gegen 18.30 Uhr konnten schließlich alle Einsätze beendet werden.