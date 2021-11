Trübe Aussichten: So wird das Wetter am Sonntag

Bereits am Samstag herrscht in weiten Teilen des Landes trübes Wetter. „Im Großteil des Landes überwiegen heute die Wolken, am längsten scheint die Sonne noch im oberen Vinschgau. Am Abend bzw. in der Nacht beginnt es zu regnen und in den höheren Lagen zu schneien. Morgen trüb und vor allem zum Westen hin länger anhaltende Niederschläge“, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Samstagvormittag.Der Sonntag verläuft laut Landeswetterdienst unbeständig.„Am Vormittag regnet es vor allem noch in der Westhälfte Südtirols, Schnee fällt oberhalb von etwa 1300 Metern. Im Laufe des Nachmittags werden die Niederschläge seltener“, heißt es im Wetterbericht.Zu Beginn der nächsten Woche gibt es ruhiges Herbstwetter mit einer Mischung aus Hochnebel, etwas Sonne und einigen Wolken.

