Trüber Muttertag, sommerliche Aussichten: Nächste Woche 27 Grad

Das wechselhafte Wetter, für das derzeit ein Italientief sorgt, bleibt Südtirol auch am Wochenende erhalten: „Das Mittelmeertief bringt Feuchtigkeit und viele Wolken aus dem Süden“, erklärt Meteorologe Dieter Peterlin. „Ab und zu kommt die Sonne heraus. Aber am Samstag und Sonntag sind viele Regenschauer zu erwarten.“Erst im Laufe der nächsten Woche wird es deutlich wärmer. „Am Mittwoch kommt der Frühsommer“, prognostiziert Peterlin. 27 Grad, vielleicht auch mehr sind drin. „Wieder einmal versprechen die Eisheiligen viel zu warm zu werden.“ Auch ein Sprung ins Schwimmbad oder in den Badesee könnte sich nächste Woche ausgehen. „Frost ist jedenfalls nicht in Sicht.“Für die Natur bringt das Wochenende noch dringend benötigtes Wasser: „Die Regenmengen sind zwar nicht außerordentlich, aber sie haben die Lage doch etwas entspannt. Die Trockenheit ist nicht mehr so akut, wie sie es noch vor ein paar Wochen war. Brauchen würde es aber noch mehr Regen.“