Am Allerheiligen-Samstag bleibt es in den unteren Luftschichten sehr feucht. Mit der südlichen Höhenströmung gelangen auch in höheren Lagen zunehmend feuchte Luftmassen nach Südtirol. In vielen Tälern hält sich dichter Hochnebel, und die Sonne kommt nur vereinzelt zum Vorschein. Im Großteil des Landes bleibt es aber noch trocken. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag zwischen 13 Grad in Bruneck und 17 Grad in Bozen.<BR \/><BR \/>Am Allerseelen-Sonntag wird das Wetter deutlich unbeständiger. Der Tag beginnt meist noch trocken, im Laufe des Nachmittags setzt dann verbreitet Regen ein. Die Schneefallgrenze sinkt dabei im Norden von etwa 2500 auf 1500 Meter, im Süden auf rund 1900 Meter. Auch die Temperaturen sinken und erreichen nur noch zwischen 10 Grad und 14 Grad.<BR \/><BR \/>Ab Montag folgt eine Wetterbesserung: Die Wolken lockern auf, und es wird zunehmend sonnig. Auch der Dienstag und Mittwoch zeigen sich laut derzeitigen Prognosen freundlich mit viel Sonnenschein.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetter-Seite.<\/a>