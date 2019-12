Vorweihnachtliches Schmuddelwetter

Der Regen breitet sich am Freitag auf das ganze Land aus. In der Nacht auf Samstag sinkt die Schneefallgrenze von 1700 auf etwa 1000 Meter.





Ein Mittelmeertief sorgt von morgen auf übermorgen verbreitet für Niederschläge. Am meisten schneit es auf den Bergen zwischen Martell, Ulten, Passeiertal und Ridnaun. Hier ist knapp ein halber Meter Neuschnee möglich. pic.twitter.com/vTIFj24ZA6 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) December 19, 2019

Am stärksten sind Schnee und Regen von Ulten bis zum Brenner, im Unterland und in den südlichen Dolomiten. Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin ist ein halber Meter Neuschnee möglich. Die schwächsten Niederschläge gibt es hingegen im Vinschgau und im Pustertal.Erst am Samstagnachmittag zieht das Tief langsam vorüber. Während am Vormittag noch stärkere Niederschläge zu erwarten sind, klingen diese am Nachmittag wieder ab und die Wetterverhältnisse bessern sich. Die Temperaturen liegen, genauso wie am Freitag, zwischen 4 und 9 Grad.Der Sonntag beginnt in einigen Landesteilen mit leichten Niederschlägen, tagsüber wird es wechselnd bewölkt und zeitweise sonnig. Gegen Abend beginnt es im Norden leicht zu schneien und auch in der neuen Woche bestimmt eine Nordwestströmung das Wetter.Am Montag, am Heiligen Abend und auch am Christtag gibt es am Alpenhauptkamm etwas Neuschnee, im Süden bleibt es hingegen oft sonnig und trocken.

psy