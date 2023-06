Trümmerfeld nahe „Titanic“ entdeckt – ist es das vermisste U-Boot?

Das Boot wird seit Sonntag vermisst. - Foto: © APA/afp / HANDOUT

Es gibt kaum Hoffnung für von links, oben: Hamish Harding, Kapitän Stockton Rush, von links unten: Paul-Henri Nargeolet, Suleman Dawood und Shahzada Dawood. - Foto: © APA/afp / JOEL SAGET, HANDOUT

Die US-Küstenwache teilte am Donnerstag auf Twitter mit, ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug habe die Trümmer im Suchgebiet in der Nähe der „Titanic“ entdeckt. Experten werteten die Informationen nun aus. Ob es sich um Trümmerteile des vermissten Tauchboots „Titan“ handeln könnte, war zunächst völlig unklar.Das Tauchboot wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Die „Titan“ war mit fünf Menschen an Bord auf dem Weg zum Wrack der 1912 gesunkenen Titanic in rund 3800 Metern Tiefe. Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Mutterschiff ab.Unklar ist, ob das Boot noch intakt ist und wo es sich befindet. Nach Angaben des Betreibers Oceangate Expeditions hatte die 6,70 Meter lange Titan ausreichend Sauerstoff an Bord, um fünf Menschen für 96 Stunden zu versorgen – dieses Zeitfenster dürfte sich nach Schätzungen der Suchtrupps nun geschlossen haben. An Bord der „Titan“ befindet sich der Forscher Paul-Henri Nargeolet (77). Der als „Monsieur Titanic“ bekannte Franzose gilt als einer der führenden Experten für das Wrack des Luxusliners. Weitere Insassen sind der britische Abenteurer Hamish Harding (58), der mehrere Guinness-Weltrekorde hält, sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood (48) und dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Der fünfte Vermisste ist der Chef der Betreiberfirma Oceangate, Stockton Rush (61), der das Boot steuerte.