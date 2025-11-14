<BR \/>Der Großteil der neuen Mitarbeiter, über den die Nachrichtenagentur Reuters zuerst berichtet hatte, arbeite bei der Einwanderungs- und Zollbehörde (Immigration and Customs Enforcement). Die Personalveränderungen sind Teil von Trumps Kampagne zum Umbau der Regierung. Während die neuen Mitarbeiter eingestellt wurden, verhängte die Regierung in anderen Bereichen der Regierung einen Einstellungsstopp und entließ Mitarbeiter. Davon waren unter anderem Mitarbeiter der Steuerbehörde IRS und des US-Gesundheitsministeriums betroffen.<BR \/><BR \/>Im Jänner hatte Trump den Milliardär Elon Musk damit beauftragt, ein Projekt zur Verkleinerung des 2,4 Millionen Mitarbeiter zählenden zivilen Bundespersonals zu leiten. Entlassen wurden demnach Mitarbeiter, die für die Durchsetzung von Bürgerrechten, die Erhebung von Steuereinnahmen und die Aufsicht über Projekte für saubere Energie zuständig waren. Die Verwaltung rechnet damit, in diesem Jahr etwa 300.000 Arbeitsplätze in der Regierung abzubauen, sagte Scott Kupor im August.