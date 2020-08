Trump-PK abgebrochen – Weißes Haus nach Schüssen abgesperrt

US-Präsident Donald Trump teilte mit, außerhalb seines Amtssitzes habe der Sicherheitsdienst Secret Service auf einen bewaffneten Mann Schüsse abgefeuert. Der Präsident brach daraufhin seine gerade laufende Pressekonferenz ab und wurde vom Secret Service ins Oval Office gebracht.Der Mann wurde angeschossen und in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Mitarbeiter des Secret Service wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall soll sich vor dem Weißen Haus außerhalb des Zaunes abgespielt haben.Der US-Präsident sei zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, berichtet das Weiße Haus. Genaueres zu dem Vorfall ist bisher noch nicht bekannt.

apa/afp