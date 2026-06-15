<BR \/>Im seit mehr als vier Jahre andauernden Ukraine-Krieg sind Vermittlungsversuche bislang gescheitert. Trump ist immer wieder vorgeworfen worden, in dem Konflikt Russland-freundliche Positionen zu vertreten. Vor der US-Präsidentschaftswahl 2024 hatte Trump im Wahlkampf gesagt, er könne den Ukraine-Krieg „binnen 24 Stunden“ beenden.<BR \/><BR \/>Der Ukraine-Krieg ist ein wichtiges Thema beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Gruppe von sieben großen Industriestaaten (G7) in Evian. Zu den Beratungen über den Konflikt wird am Dienstag auch Selenskyj erwartet.