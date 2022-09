Trunkenheit am Steuer, Führerschein abgelaufen – Kontrollen am Wochenende

In der Nacht von Freitag auf Samstag entzogen die Ermittler 2 Fahrern wegen Trunkenheit am Steuer in Brixen den Führerschein. Die selbe Patrouille erwischte außerdem einen Autofahrer, der mit abgelaufenem Führerschein unterwegs war. Ein weiterer hatte den Termin für die Revision seines Fahrzeugs verpasst. Für beide setzte es eine Verwaltungsstrafe.Seinen Führerschein abgeben musste auch einen Lkw-Fahrer, den die Ermittler in den frühen Samstagmorgenstunden an der Mautstation Sterzing anhielten. Der Mann war mit seinem Lastwagen aus Osteuropa kommend unterwegs. Bei ihm wurden ebenfalls erhöhte Alkoholwerte gemessen. Da an eine Weiterfahrt daher nicht zu denken war, wurde der Lkw einer anderen Transportfirma anvertraut.Auch an den kommenden Wochenenden sollen die intensiven Kontrollen fortgesetzt werden.