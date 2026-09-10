Gegen 11.45 Uhr wurde Alarm geschlagen. Aus bisher unbekannter Ursache war ein Lkw unterhalb des Hotels „Sand“ in einen Unfall verwickelt worden und von der Straße abgekommen – das Fahrzeug kam schließlich abseits der Straße auf einer Wiese zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker blieb glücklicherweise unverletzt.<BR \/><BR \/>Für die Dauer des Einsatzes musste die Straße vollständig gesperrt werden. Dadurch bildete sich in beiden Fahrtrichtungen Rückstau. Gegen 13 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr, der Abschleppdienst sowie das Weiße Kreuz.