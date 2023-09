Tschars: Pkw kracht gegen Camper

Foto: © FFW Tschars

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf Höhe der Obstgenossenschaft in Tschars.Ein Pkw mit italienischem Kennzeichen, der in Richtung Reschen unterwegs war, prallte frontal mit einem Camper mit bundesdeutschem Kennzeichen zusammen.Eine Person im Pkw zog sich Verletzungen im Bauchbereich zu und wurde mit dem Notarztwagen in das Krankenhaus von Meran eingeliefert. Die Erstversorgung hatte zuvor die Besatzung eines unmittelbar an die Unfallstelle kommenden Weiß-Kreuz-Wagens aus Schlanders durchgeführt.Während der Fahrer des Campers unverletzt blieb, erlitt die Beifahrerin leichte Verletzungen und wurde in das Krankenhaus Schlanders gebracht. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Straße komplett gesperrt werden.Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Tschars auch das Weiße Kreuz Naturns und Schlanders samt Notärztin sowie die Carabinieri.