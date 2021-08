Tschechien: Zugkollision fordert bis zu 50 Verletzte

Am Mittwochmorgen sind in Tschechien 2 Züge schwer zusammengeprallt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bei Domazlice (Taus) im Südwesten des Landes nahe der Grenze zu Bayern. Bei den betroffenen Zügen handelt es sich um den Expresszug 351, der von Ceske Kubice auf dem Weg nach Prag war, und einen Personenzug zwischen Pilsen (Plzen) und Domazlice.Medienberichteten zufolge soll es bis zu 50 Verletzte geben. Dutzende Rettungskräfte sind an Ort und Stelle im Einsatz. 3 Rettungshubschrauber und weitere Krankenwagen wurden angefordert.Da sie Sicherheitstechnik auf tschechischen Eisenbahnstrecken vielerorts als veraltet gilt, kommt es immer wieder zu Unfällen.

apa/stol