Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Gampenstraße, in der Handwerkerzone Tscherms. Aus bisher unbekannter Ursache war es zu einem Unfall zwischen zwei Autos und dem E-Scooter gekommen – wobei die E-Scooter-Fahrerin in der Mitte eingeklemmt wurde.<BR \/><BR \/>Sie konnte sich allerdings eigenständig befreien und wurde wie durch ein Wunder nur leicht verletzt. Infolge des Unfalls musste der Verkehr zeitweise einspurig an der Unfallstelle weitergeleitet werden.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Tscherms, das Weiße Kreuz Lana sowie die Carabinieri von Schenna.