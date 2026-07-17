Wie STOL berichtet hat, hat sich in Tscherms am gestrigen Donnerstag ein folgenschwerer Arbeitsunfall ereignet. Der 82-jährige Johann Mittelberger stürzte mit seinem Traktor ab und wurde unter dem landwirtschaftlichen Fahrzeug begraben <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-traktorunfall-in-tscherms" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Wann sich der tödliche Unfall genau ereignet hat, ist unklar. Seine Kinder hatten nach Johann Mittelberger gesucht, nachdem er nicht zum Mittagessen gekommen war. <BR \/><BR \/>Johann Mittelberger hinterlässt sechs Kinder. Da sich die Familie im Dorfleben stark einbringt, sind der Verstorbene und seine Angehörigen in Tscherms gut bekannt.