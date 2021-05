Tscherms: Motorrad und Auto prallen zusammen – 18-Jähriger schwer verletzt

Um kurz vor 23 Uhr kam es an der Kreuzung Gampenstraße/Ifingerstraße in Tscherms zu einem Zusammenprall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein 18-Jähriger zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde in das Krankenhaus von Meran gebracht.Im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Lana sowie die Carabinieri.

