Der Unfall ereignete sich vor wenigen Tagen auf der Gampenstraße im Ortszentrum von Tscherms. Die Frau war mit einem älteren Fiat in Richtung Marling unterwegs und setzte im Bereich der Kreuzung mit der Blumenstraße zu einem Überholmanöver an. Das geht aus einer Aussendung der Carabinieri hervor.<BR \/><BR \/>Dabei erfasste das Auto ein Kleinmotorrad, das angehalten hatte, um Fußgänger über die Straße zu lassen. Der 53-jährige Motorradfahrer stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Anstatt anzuhalten und Hilfe zu leisten, fuhr die 29-Jährige offenbar weiter und flüchtete in Richtung Marling.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri nahmen sofort die Ermittlungen auf.Nach rund drei Stunden wurde die Fahrzeuglenkerin allerdings selbst auf der Kaserne vorstellig. Die 29-Jährige wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahrerflucht und unterlassener Hilfeleistung angezeigt. Zudem wurde ihr Führerschein eingezogen.<BR \/><BR \/>Der leicht verletzte Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Meran gebracht.