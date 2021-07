Tschigat: Bergsteiger stürzt rund 50 Meter ab und verletzt sich schwer

Zu dem Unfall kam es gegen 13 Uhr unweit des Gipfels auf rund 2800 Metern Meereshöhe in der Nordwand des Tschigat: Der Mann rutschte auf dem Weg aus und stürzte in der Folge rund 50 Meter in die Tiefe.Bei dem Sturz zog er sich verschiedene schwere Verletzungen zu und erlitt ein Polytrauma. Die Bergrettung sowie der Rettungshubschrauber Pelikan 3 rückten umgehend aus, um den Verletzten zu bergen. Die Rettungsaktion gestaltete sich aber wegen widriger Wetterverhältnisse als schwierig.Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der Verletzte in das Bozner Krankenhaus gebracht.

