Tschüss „Petra“ – Hallo „Frank“

Doch zuerst noch ein Blick zurück auf Sturmtief „Petra“. Der Höhepunkt des Tiefs der letzten Tage wurde laut Dieter Peterlin am Mittwochnachmittag erreicht. Wie berichtet, bleibt der Zivilschutzstatus Aufmerksamkeit (Alfa) bis heute Mittag aufrecht.





Warum flaut der Wind morgen plötzlich ab? Zwei Gründe: Einerseits lässt die starke Nordströmung nach, Sturmtief „Petra“ verzieht sich, Hoch "Frank" kommt. Andererseits wird es im Gebirge milder = stabile Luftschichtung und deshalb schafft es der Wind nicht mehr so leicht ins Tal. pic.twitter.com/qXqPpNKFHn — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 5, 2020

Dieter Peterlin hat die Top 3 Windgeschwindigkeiten vom Mittwoch am Berg und im Tal aufgelistet.Wilder Freiger: 148 Kilometer pro StundeJaufenkamm: 142 Kilometer pro StundeRauhjoch: 133 Kilometer pro StundeHintermartell: 101 Kilometer pro Stunde (neuer Stationsrekord)Grasstein: 98 Kilometer pro StundeSt. Magdalena in Gsies: 92 Kilometer pro StundeDoch nun scheint das Sturmtief überstanden. In der Nacht zum Donnerstag flaute der Wind deutlich ab, er ist in abgeschwächter Form nur noch in den nördlichen Tälern zu spüren.Warum der Sturm so plötzlich abflaut, hat laut Peterlin 2 Gründe. Einerseits lässt die starke Nordströmung nach, Sturmtief „Petra“ verzieht sich, Hoch „Frank“ kommt. Andererseits wird es im Gebirge milder und es bildet sich eine stabile Luftschichtung. Aus diesem Grund schafft es der Wind nicht mehr so leicht ins Tal.Ab Donnerstag beschert uns Hoch „Frank“ viel Sonne und ruhiges Winterwetter.

