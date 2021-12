Tunesischer Fundamentalist wegen Terrorismus in Venedig festgenommen

Der 25-Jährige wurde per internationalem Haftbefehl, den ein Gericht in Tunis wegen Terrorismus ausgestellt hatte, gesucht. Die Zelle, der der Tunesier angehörte, plante laut den tunesischen Behörden Sprengstoffanschläge, berichtete die Polizei am Donnerstag.Der Mann war Ende August auf einem Flüchtlingsboot in Sizilien eingetroffen. Danach war er in eine Flüchtlingseinrichtung nahe Venedig untergebracht worden.

apa