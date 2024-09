Tunnel von St. Jakob bei Leifers: Fehlalarm löst Stau-Chaos aus

Lenker aufgefordert, Tunnel zu evakuieren

Ein Fehlalarm , der so einigen Fahrern viel Zeit kostet: Aus ungeklärter Ursache löste sich am Montag der Brandalarm im Tunnel der Umfahrungsstraße von St. Jakob. Alarmiert wurden die Freiwilligen Feuerwehren Leifers und St. Jakob – auch die Berufsfeuerwehr rückte aus.Wie sich herausstellte, hatte es sich um einen Fehlalarm gehandelt. Wird der Alarm ausgelöst, leuchten die Ampeln an den Tunneleinfahrten rot, darüber hinaus werden die Fahrer, die sich schon im Tunnel befinden, per Durchsage aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen, den Schlüssel stecken zu lassen und über die Fluchtwege den Tunnel zu evakuieren.Und das taten sie auch. Als klar wurde, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, wurden sie wiederum von den Einsatzkräften aufgefordert, zu ihren Fahrzeugen zurückzukehren. Wegen des regnerischen Wetters und des Streiks der öffentlichen Verkehrsmittel hatten sich wohl viele Südtiroler dafür entschieden, ins Auto zu steigen.Entsprechend stark war der Verkehr auch auf der Brennerstaatsstraße – auch im betroffenen Abschnitt. Umso länger dürfte es nun dauern, den Verkehr wieder ins Rollen zu bringen.