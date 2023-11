Turetta könnte Suizid begehen...

Turetta, der des vorsätzlichen Mordes und der Entführung beschuldigt wird, sitzt seit einer Woche unter strenger Beobachtung in einer Einzelzelle des Hochsicherheitsgefängnisses „Der Rote Ochse“ im deutschen Halle. Nach Venedig wird Turetta von Mitarbeitern des internationalen Dienstes für polizeiliche Zusammenarbeit begleitet.Nach der Ankunft in Italien wird er über die Anordnung der Untersuchungshaft informiert und von den Carabinieri ins venezianische Gefängnis Santa Maria Maggiore überstellt. Dort wird er ständig überwacht. Befürchtet wird, dass der Ingenieurstudent an der Uni Padua Suizid begehen könnte.Geprüft wird indes, ob Turetta schon wochenlang zuvor den Mord an Giulia Cecchettin geplant hat. Darauf deute der Erwerb von Klebeband hin, mit dem der Student Giulia den Mund zugeklebt haben soll, um sie am Schreien und Hilferufen zu hindern. Ferner ist zu klären, ob Turetta die beiden beschlagnahmten Messer von zu Hause aus mitgenommen hatte.Der venezianische Staatsanwalt Andrea Petroni könnte den Festgenommenen nicht nur wegen Mord und Entführung anklagen, sondern auch wegen Verbergen einer Leiche, weil er die Studentin in sein Auto geladen, über 100 Kilometer weit weggebracht und die Leiche in einer Schlucht nahe Barcis-Sees in der friaulischen Provinz Pordenone entsorgt hatte. Dort wurde sie am Samstag von einem Spürhund aufgestöbert.2 rote Bänke an verschiedenen Orten, die die Gewalt gegen Frauen symbolisieren, wurden indes an der Universität Padua aufgestellt – in Erinnerung an Giulia Cecchettin, die Biomedizintechnik studierte. Sie ist eine der 106 Frauen, die seit Anfang 2023 in Italien ermordet wurden.