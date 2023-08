Turin: 5-jähriges Mädchen fällt vom 5. Stock – Passant fängt es auf

Der Passant konnte den Aufprall abfedern und rettete dem Mädchen damit wohl das Leben. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus und brachten das Mädchen in das Krankenhaus. Es soll sich nicht in Lebensgefahr befinden, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.Auch der Retter des Mädchens musste eingelieferte werden, da er sich bei der Rettungsaktion am Brustkorb und an den Armen verletzt hatte.Ersten Informationen zufolge hätte ein Nachbarskind das Mädchen gesehen und laut geschrien, als es stürzte. Das Mädchen hätte zuvor längere Zeit auf einem Sims gesessen.Die Carabinieri ermitteln den genauen Unfallhergang.