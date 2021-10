Die Bluttat ereignete sich in einer Bar in Luserna San Giovanni am Montagabend: Ein Mann erstach aus bislang völlig unbekannten Gründen eine junge Frau und verletzte 2 weitere.Die Carabinieri haben den Mann festgenommen. Noch ist nicht bekannt, ob sich Täter und Opfer kannten und was das Motiv für die schreckliche Tat war.

stol